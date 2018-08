Bo Van Spilbeeck na de zware maanden: "Voor mijn echtgenote blijft het moeilijk, ze mist Boudewijn" "Mijn dochter zegt dat ik er veel gelukkiger uitzie. Ook mijn zoon is erg begripvol." Kim Van De Perre

25 augustus 2018

00u00 9 De Krant 58 jaar hield Bo Van Spilbeeck haar echte ik verborgen. Uit angst om haar gezin en job als VTM-gezicht te verliezen. Vandaag gaat ze al een half jaar als vrouw door het leven, een rolmodel voor andere transgenders. "In de Carrefour zeggen ze: Bo, we wisten het al lang."

Grote glimlach, zelfverzekerde tred. Alsof ze nooit anders heeft gedaan, flaneert Bo Van Spilbeeck (59) op torenhoge sandalen over de natte, glibberige kasseien die naar het restaurant van Willem Hiele in Koksijde leiden. Ze schudt haar paraplu uit - qua kleur perfect afgestemd op haar outfit. Excuseert zich voor de lichte vertraging. "Mezelf klaarmaken vergt tegenwoordig net iets meer tijd dan vroeger." Haar coming-out was nieuws - letterlijk dan, een item in het 'VTM Nieuws' op 29 januari - en kwam voor veel kijkers op zijn zachtst gezegd onverwacht.

