Bo Van Spilbeeck: "Mijn vrouw is echte heldin" 27 februari 2019

Veel bekend volk gisteren in het Antwerpse MAS, op de voorstelling van 'Eindelijk vrouw', het boek van Bo Van Spilbeeck. De avond werd ingeleid door actrice Leen Dendievel - die transgendervrouw Kaat speelt in 'Thuis' - waarna er een vraaggesprek volgde met VTM-collega Cathérine Moerkerke. "Ik wilde in eerste instantie geen boek schrijven", aldus Bo. "Maar vier maanden na mijn coming-out had ik gemerkt dat mijn verhaal heel wat mensen aansprak."

