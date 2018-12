Bo Van Spilbeeck heeft geslachtsoperatie achter de rug 13 december 2018

00u00 0

Bo Van Spilbeeck (59) onderging al een aantal chirurgische ingrepen in haar transitie tot vrouw en nu is ook de meest ingrijpende achter de rug. Op Qmusic vertelde de VTM-journaliste gisteren voor het eerst over die ervaring. "Het gaat heel goed. Ik ben nog even thuis en kom pas terug na Nieuwjaar. Ik herstel momenteel van dé operatie. En die is heel goed verlopen. Ik ben soms nog een beetje moe, maar het gaat elke dag beter. Het ziet er allemaal mooi uit."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN