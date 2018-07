Bo Van Spilbeeck brengt eerste liveverslag 18 juli 2018

Een primeur in 'VTM Nieuws' gisteravond. Daar bracht Bo - voorheen Boudewijn - Van Spilbeeck voor het eerst live verslag uit sinds de journalist begin dit jaar bekendmaakte dat hij van geslacht zou veranderen. Van Spilbeeck was in Catalonië, waar Geert Bourgeois werd voorgesteld aan de nieuwe Catalaanse leider Quim Torra. Het was ook vanuit de Noord-Spaanse regio dat de reporter zijn laatste buitenlandse verslag vóór zijn coming out bracht. Op sociale media regende het alvast complimentjes als "je stráált, Bo".

