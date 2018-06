Bo Van Spilbeeck bestaat niet voor Tax-on-web 13 juni 2018

VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck (foto) wou onlangs haar belastingaangifte online invullen, maar merkte dat ze niet kon inloggen via Tax-on-web. "Door mijn verandering heb ik een nieuw vrouwelijk rijksregisternummer gekregen. Maar daarmee kan ik niet inloggen", liet ze weten tijdens de belastingspecial van 'De Inspecteur' op Radio 2. "Bovendien is mijn vrouw plots alleenstaande geworden volgens de belastingdienst. Dat was even schrikken. Maar als dit betekent dat ik geen belastingen meer moet betalen, is dat fijn."

HLN