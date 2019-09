Exclusief voor abonnees Bo Coolsaet voor rechter wegens verkrachting 09 september 2019

Uroloog Bo Coolsaet (79) moet zich deze maand voor de correctionele rechtbank in Antwerpen verantwoorden voor verkrachting en aanranding van een minderjarige patiënte. Een vrouw die vandaag 28 jaar is, liet zich tussen 2006 en 2008 bij Coolsaet behandelen. Ze was op dat moment 15 tot 16 jaar. De uroloog gebruikte meermaals een instrument om de spieren rond haar urineleider te ontspannen. Volgens de vrouw heeft hij haar daarmee verkracht. Hij zou haar tijdens de behandeling ook aangeraakt hebben aan billen en borsten. In oktober 2015 diende ze een klacht in voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Twee jaar later vorderde het parket de buitenvervolgingstelling van Bo Coolsaet, maar de partijen vroegen nog een aantal keer om bijkomend onderzoek. In april van dit jaar besliste de raadkamer om de uroloog toch door te verwijzen naar de rechtbank. Daar zal hij zich op 18 september moeten verantwoorden. De uroloog ontkent dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan grensoverschrijdend gedrag. Er was ook een klacht door de vrouw bij de Orde der Artsen, en die heeft Coolsaet vrijgesproken.

