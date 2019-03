BNP Paribas Fortis wil nóg meer kantoren sluiten 04 maart 2019

Bij BNP Paribas Fortis, waar vorige week bekend raakte dat in drie jaar meer dan 2.000 van de 13.000 banen verdwijnen, is nog meer slecht nieuws op komst. De grootste bank van het land gaat haar kantorennet versneld afbouwen. Dat schrijft De Tijd. De meerderheid van het geplande banenverlies zou voor rekening van de centrale en ondersteunende diensten zijn. De andere jobs moeten verdwijnen in de bankkantoren.