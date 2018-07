BNP Paribas Fortis houdt AG Insurance op zak 03 juli 2018

BNP Paribas Fortis heeft besloten zijn belang in verzekeraar AG Insurance te behouden. De bank oefende haar zogenaamde 'putoptie', die het recht geeft die participatie te verkopen, niet uit. Sinds de ontmanteling van de vroegere bankverzekeraar Fortis is AG Insurance nog voor een kwart in handen van BNP Paribas Fortis en voor driekwart van opvolger Ageas. Die eerste kon het voorbije weekend haar aandelen verkopen, maar heeft dat - zoals verwacht - niet gedaan. In het huidige lagerenteklimaat is het voor een bank immers interessant ook wat te verdienen aan de verkoop van verzekeringen, ook al is dat via een minderheidsparticipatie. Dat betekent dat er niets verandert. BNP Paribas houdt 25% van AG Insurance in handen en verdeelt de verzekeringen nog minstens tot 2020 via haar kantorennetwerk. Ageas, die de overige 75% bezit, zal haar dochtermaatschappij niet volledig in handen krijgen. Volgens de analisten van ABN Amro zal dat de solvabiliteitsratio van de verzekeringsgroep met 12 procentpunten beïnvloeden. ING schat die impact op 7 procentpunten. Beide beurshuizen verwachten dit jaar nog een aandeleninkoopprogramma, ABN Amro één van 225 à 275 miljoen, ING één van 200 à 250 miljoen.

