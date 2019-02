BNP-app biedt toegang tot andere banken 13 februari 2019

00u00 0

Klanten van BNP Paribas Fortis kunnen voortaan in hun app ook een realtime overzicht vragen van het saldo en de verrichtingen op hun zicht- en spaarrekeningen bij andere financiële instellingen. "Dat is een echte meerwaarde", zegt Michael Anseeuw, die bij de bank verantwoordelijk is voor de retailtoepassingen. "Eén op de vier van onze klanten heeft ook rekeningen bij andere banken." Momenteel kunnen de klanten van BNP Paribas Fortis in hun app al hun rekeningen bij KBC, Belfius en ING opvragen. De komende maanden worden daar de andere instellingen aan toegevoegd.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN