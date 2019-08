Exclusief voor abonnees BMW zwaar bekrast met racistische slogan 24 augustus 2019

In Roeselare is woensdagnacht een BMW zwaar bekrast. 'Go back to your country' stond in grote letters op de motorkap. "Wie doet nu zoiets? Onmenselijk", zeggen eigenaars Ibrahim Elibayev (29) en Maryam Aliya, afkomstig uit Tsjetsjenië maar perfect in ons land geïntegreerd en Nederlandstalig. De wagen zit volledig onder de diepe krassen: de zijflanken, de portieren, de kofferbak, tussen de velgen zat zelfs een gebroken glazen fles.