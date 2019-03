BMW zet mes in top 16 maart 2019

De Duitse luxewagenbouwer BMW verkleint zijn topmanagement na het vertrek van Peter Schwarzenbauer. De verantwoordelijke voor onder meer Mini, Rolls-Royce en de motorfietsen wordt niet vervangen. Zijn taken worden verdeeld onder de andere directieleden. "We herstructureren onze divisies om de best mogelijke fundamenten voor de toekomst te hebben", zegt topman Harald Krüger. "Het geeft een duidelijk signaal dat onze organisatie slank en efficiënt is."

