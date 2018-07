BMW zegeviert na incidentrijke race 24U VAN SPA-FRANCORCHAMPS 30 juli 2018

De Duitse constructeur BMW heeft met de M6 GT3 van Walkenhorst Motorsport, bestuurd door Philipp Eng, Tom Blomqvist en Christian Krognes, de 70ste editie van de Total 24 Hours gewonnen. Voor BMW is het de 24ste overwinning in de Belgische etmaalrace. Zij haalden het voor een andere BMW en de eerste Audi, beide zonder Belgische rijders. Frederic Vervisch werd, ook in een Audi, de beste Belg op de vierde plaats. Voor de overige Belgen werd deze editie een nachtmerrie: de broers Vanthoor verdwenen in de slotfase definitief uit beeld (Porsche-rijder Laurens na een aanrijding, Audi-speerpunt Dries door een kapotte krachtbron), ook Maxime Martin (Aston Martin) zag alle hoop op een ereplaats verloren gaan en Maxime Soulet (Bentley) was al omstreeks middernacht out. De 70ste editie van de 24 Uur van Spa werd overschaduwd door enkele zware ongevallen. Zowel Stéphane Ortelli (Lexus) als Andy Meyrick (Bentley) en Jurgen Krebs (Lamborghini) belandden in het ziekenhuis met verwondingen. (JCA)

