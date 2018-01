BMW in gracht, chauffeur spoorloos 22 januari 2018

Zaterdagochtend omstreeks 8 uur belandde een zware BMW in de gracht op de Heirbaan in Haasdonk. De bestuurder kwam met de wagen in de berm links van de weg terecht. De wagen botste tegen een elektriciteitspaal en raakte zwaar beschadigd. Toen de hulpdiensten ter plaatse arriveerden, bleek de chauffeur spoorloos. De wagen werd getakeld. De elektriciteitspaal bleef overeind staan maar enkele kabels schoten door de klap los. De eigenaar van de wagen werd door de politie opgespoord. (PKM)