BMI hoger dan 25? Onmíddellijk vermageren 24 mei 2018

Iedereen met een BMI die de 25 overschrijdt, moet die overtollige kilo's zo snel mogelijk kwijtspelen. Dat zegt Bart Van de Schueren, endocrinoloog van de obesitaskliniek van het UZ Leuven, nu blijkt dat er in ons land liefst 38 maagoperaties per dag worden uitgevoerd. Vandaag is 48% van de Belgen te dik. "Twee kilo verliezen is haalbaar, maar wie er tien of meer kwijt moet, vraagt bijzonder veel van zijn lichaam", aldus Van de Schuren. "Het verzet zich ertegen en vertraagt zijn verbranding, waardoor veel mensen daarna ook weer aankomen."

