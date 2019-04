Exclusief voor abonnees Blunderende Francken lacht dan maar met zichzelf 17 april 2019

00u00 0

"Na de vernieling van de oudste kloosters en heiligdommen van het Christendom door IS in Syrië, verliezen we misschien wel hét mooiste en indrukwekkendste Christelijke monument in Europa. Wat een pikzwarte dag." Met één bericht is Theo Francken (N-VA) er weer in geslaagd Twitter te laten ontploffen. Omdat hij het nodig vond om de link te leggen tussen moslimterreur en een accidentele brand. Én omdat hij er een foto bijplaatste van de kathedraal van ... Montréal. Daarop barstte onder #tweetenalstheo een lachsalvo los waarbij Francken geposteerd werd bij verkeerde gebouwen, zoals 'Theo staat al klaar voor het urbi et orbi van de paus'... op het Sint-Pietersplein van Gent. Om de schade te beperken, besloot Francken de draak te steken met zichzelf. "Centrum van de macht. Witte Huis", tweette hij bij een foto van zichzelf in Laken.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen