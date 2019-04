Exclusief voor abonnees Bluetooth verzekert werking gps in zes tunnels 10 april 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer installeert deze maand 320 bluetooth-kastjes in zes Vlaamse tunnels. Dankzij de 'beacons' zal een gps niet meer uitvallen. Zodra men een tunnel inrijdt, nemen de 'beacons' het gps-signaal over, als de bluetooth aanstaat. "Zo zal je sneller gewaarschuwd worden voor bijvoorbeeld files", zegt bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Wegen en Verkeer werkt samen met de app Waze, maar het is een open technologie: ook andere gps-aanbieders kunnen de kastjes gebruiken. Het project kost 30.000 euro. De Craeybeckxtunnel en Kennedytunnel kregen gisteren al kastjes, de Antwerpse Tijsmanstunnel en Beverentunnel (volgende week) en de Vierarmentunnel en Leonardtunnel rond Brussel (eind april) volgen nog.

