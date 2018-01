Blue Army houdt er na 20 jaar mee op 00u00 0

Blue Army, de grootste en bekendste supportersclub van Club Brugge, houdt er in september na 20 jaar mee op. "We zijn ooit opgericht als antwoord op de kritiek als zou er te weinig sfeer zijn in het Jan Breydelstadion, in vergelijking met Standard of Genk", zegt bezieler Geert De Cang. "Ik denk dat we ons imago in die 20 jaar fel verbeterd hebben. De supporters van Club behoren tot de beste van het land. We zijn in ons opzet geslaagd en dus kunnen we de vereniging stilaan opdoeken. Dat doen we het liefst met een hoogtepunt, een nieuwe landstitel dit seizoen."

