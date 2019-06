Exclusief voor abonnees Blowjob als nummerplaat? Verboden 08 juni 2019

Een gepersonaliseerde nummerplaat met 'blowjob' op? Mag niet van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Een aannemer uit Sint-Truiden wacht er al bijna vier maanden op. Niet dat de man in kwestie 'bedenkelijke' praktijken aanbiedt - blowjob verwijst in het Engels immers naar een pijpbeurt. Neen, Peter Ramaekers is specialist in groendaken en gebruikt daarbij weleens - letterlijk - een blaasmachine. Dus wilde hij op zijn nieuwe vrachtwagen uitpakken met een opvallende nummerplaat voor zijn werkzaamheden.

