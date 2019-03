Blowing in the wind Column | Wuyts 09 maart 2019

Dylan Teuns koketteert met Frank Vandenbroucke. Ik begrijp hem wel. In hyperperiodes was Frank onweerstaanbaar. In stijl een streling voor het oog, in grootspraak een lust voor het oor. Een god in een notendop. Kort en hevig, maar snel overvol. Teuns moet zich wat dat betreft geen zorgen maken. Hij is namelijk wel karaktervast. Wie hem onderschat, verbrandt de vingers. De onwrikbare Limburger wil wel wat: uitblinken in Parijs-Nice, voor winst gaan in de E3, de finale rijden in de Ronde en scoren in zijn Ardennen. Uitbreken is het doel. Weg uit dat enge hokje van alleen de Waalse week. Ik juich zoveel durf toe. Al zal die ook ingegeven zijn door onrust. Lukt het in Wallonië wel? Bij een 3de plaats in de Waalse Pijl neigt een antwoord naar 'ja'. Bij de jongste sissers in Luik-Bastenaken-Luik - 24ste en 20ste - lonkt de 'neen'. Toch zou de Ardennen finaal droppen absurd zijn. Dylan Teuns is immers buitengewoon hardnekkig. Vier opeenvolgende aanvallen en evenveel ereplaatsen op Vueltamuren verzamelen, ik zie niemand hem dat nadoen. En op zijn 27ste kan hij nog een poos vooruitzien. Met de moed van de potentiële winnaar. Tim Wellens is anders. Die schudt en schikt in functie van zeker gewin. Geen Parijs-Nice voor hem. De Col de Turini op dag zeven is hem te lang en te steil. Hij ziet Bernal, Quintana, Simon Yates, Lopez, Bardet en Ion Inzagirre zo van hem wegwippen. Dus vroeg hij Marc Sergeant tot twee keer toe om een overplaatsing. "Mag ik naar Tirreno, aub?" Sergeant gaf hem zijn zegen. De Tirreno is voor een keertje niet te hoog en ploegmaat Campenaerts heeft beloofd de ploegentijdrit op uurrecordniveau te betwisten. Ik hoop voor Wellens dat hij aan de Adriatico het eindpodium haalt. Zo niet krijgt zijn late keuze voor Italië veel van een onbeholpen uitstap.

