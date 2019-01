Blote voeten in het zand? Toch maar even niet 30 januari 2019

00u00 0

Wie zin heeft in een strandwandeling op blote voeten, let maar beter op als hij De Haan als uitvalsbasis neemt. Het zand ligt daar bezaaid met schelpen, scheermesjes en vooral ook veel zeesterren. Dat laatste biedt een speciaal zicht, maar heeft niets met ziekte of vervuiling te maken. Marinebioloog Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen wijt het aan een samenloop van omstandigheden. "Zeesterren leven dicht bij de kust. Het is springtij en het heeft de afgelopen dagen ook hevig gewaaid. Door de forse windstoten en hoge golven zijn de zeesterren losgekomen van de boden en meegevoerd naar het strand." (LBB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN