Blooper in 'Familie': Veronique al vier jaar zwanger 24 januari 2020

00u00 0

In 'Familie' brachten de zwangere Veronique (Sandrine André) en haar partner Lars (Kürt Rogiers) een eerste bezoek aan de gynaecoloog. Tijdens één van de scènes werd een echografie getoond, die op fansites wat reacties uitlokte. Sommigen vonden dat er op de monitor een wel zeer grote, bijna volgroeide foetus te zien was. Nochtans is het personage niet hoogzwanger. De geboorte is pas voorzien voor eind juni, rond de seizoensfinale.

