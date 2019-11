Exclusief voor abonnees Bloomberg wil nu toch president VS worden 09 november 2019

De gewezen New Yorkse burgemeester Michael Bloomberg (77) zou zich nu toch kandidaat willen stellen voor het presidentschap. Eerder had hij nog verklaard dat niet te zullen doen. Maar de miljardair en mediamagnaat zou van standpunt zijn veranderd omdat hij niemand van de huidige Democratische kandidaten in staat acht om te winnen van het zittende staatshoofd Donald Trump. Als hij zijn plannen doorzet, wordt Bloomberg de zeventiende gegadigde bij de Democraten. Daar zijn volgens de peilingen nu drie favorieten: gewezen vicepresident Joe Biden, senator Elizabeth Warren en senator Bernie Sanders.