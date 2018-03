Blondelle: "Welke link gaat Mechelen nu zoeken tussen ons en Moeskroen?" 12 maart 2018

"We begonnen te nerveus aan de match, speelden te geforceerd. Na de rust, met het mes op de keel, gingen we beter voetballen. Hendrik (Van Crombrugge, red.) heeft gelijk als hij zegt dat Mechelen alles heeft gedaan om ons te destabiliseren. Ze hadden naar zichzelf moeten kijken. Wat gaan ze nu uitvinden om hun falen goed te praten? Welke link gaan ze nu zoeken tussen Eupen en Moeskroen? De tegenstander heeft het ons moeilijk gemaakt, hoor! Normaal spelen ze met vier achteraan, vandaag met vijf. We hebben ons moeten aanpassen en deels om die reden een mindere eerste helft gespeeld. Dankzij die eerste goal was het hek van de dam. Voluit ertegenaan: dat deden we met z'n allen, al hield dat risico in. Moeskroen heeft genoeg kansen afgedwongen om nog te scoren." (AR)

