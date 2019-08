Exclusief voor abonnees Blondelle: "We hadden meer kansen dan Club" 17 augustus 2019

"We voelden al meteen dat er hier iets inzat", aldus Eupen-verdediger Siebe Blondelle. "Club oogde vermoeid - het ging allemaal net ietsje trager. Dat we veel tijd wonnen? Dat is normaal, niet? We stonden heel laag en hadden tijd nodig. Dan is het logisch dat De Wolf het rustig aan doet. Uiteindelijk kregen wij nog de beste kansen, want zo gevaarlijk is Club helemaal niet geweest. Bij ons is het elk seizoen van nul beginnen. Ook nu waren er twaalf transfers. Het heeft tijd nodig, maar stilaan beginnen we onze draai te vinden." (TTV)