Blondelle pleit verzachtende omstandigheden bij Eupen 12 augustus 2019

Eupen-coach Beñat San José beloofde aanvallend voetbal met verzorgde opbouw. Tot dusver - maar we zijn natuurlijk nog niet ver - hebben we daar nog niks van gemerkt. Siebe Blondelle pleit verzachtende omstandigheden: "Voor de coach en veel spelers is onze competitie nieuw. De voorbereiding had gerust drie weken langer mogen duren. En als je in de eerste twee wedstrijden tien goals slikt, is het normaal dat je je vragen stelt en je organisatie aanpast. Dat deden we, maar we bleven veel te laag hangen." (AR)