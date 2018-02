Blonde pruik uitverkocht in carnavalswinkels 06 februari 2018

Bo Van Spilbeeck wordt een hitje op carnaval. Een feestwinkel in Aalst heeft alvast alle blonde pruiken met halflange snit uitverkocht. Omdat de 24 exemplaren zo snel de deur uitvlogen, heeft de firma Liebaut er meteen 96 bijbesteld. Ook in Huis Baeyens in Wommelgem is de vraag naar de 'Bo-pruik' groot. Nadat de 25 stuks uitverkocht waren, trachtte de zaakvoerder zijn klanten tevreden te stellen met een langere blonde pruik. (DILA/JEW)