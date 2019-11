Exclusief voor abonnees Blokstaarten bij paarden nu echt verboden 09 november 2019

00u00 0

Het Grondwettelijk Hof heeft een beroep tegen het verbod op blokstaarten verworpen. Het operatief verwijderen van de staart bij trekpaarden - blokstaarten of couperen genoemd - is een hardnekkige Vlaamse traditie. Maar de amputatie gaat dwars door de wervels en zenuwen van het dier en kan daardoor zeer pijnlijke gevolgen hebben. Daarom geldt er een verbod sinds 2001, maar dat werd volgens Vlaams minister van Dierenwelzijn Weyts "massaal omzeild". Fokkers vroegen en kregen meestal een medisch attest om een uitzondering te krijgen. Daarom greep de N-VA-minister vorig jaar in. Hij verbood geblokstaarte paarden om deel te nemen aan keuringen, tentoonstellingen of wedstrijden. Het protest van een fokker, die in het verbod een schending van het gelijkheidsbeginsel zag, werd afgewezen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu