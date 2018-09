Blokker opent tijdelijke outletwinkels 01 september 2018

00u00 0

De Blokker-keten opent dit najaar onder de naam 'Black Blokker' een aantal tijdelijke verkooppunten waar ze producten gaat verkopen met kortingen van 20% tot 70%. Het gaat om 1.500 à 2.000 artikelen die uit het assortiment verdwijnen. Blokker - dat onder meer elektro, potten en pannen, glazen, aardewerk, kunststofartikelen en kaarsen verkoopt - is volop bezig met een vernieuwing van zijn winkels. Zo kregen al acht filialen in de omgeving van Gent en Sint-Truiden een complete make-over. Tegelijk wordt het productaanbod aangepakt. Omdat het om een grote operatie gaat, heeft dit aanzienlijke gevolgen voor de voorraden. "Wat niet meer wordt opgenomen in het aanbod van de vernieuwde winkels, bieden we te koop aan in een Black Blokker", zegt marketingdirecteur Sven Voets. Leuven, Kuurne en Oostende bijten deze maand de spits af. De naam Black Blokker verwijst naar Black Friday, een Amerikaanse 'soldendag' op de vrijdag na Thanksgiving. Black Blokkers worden tijdelijk ondergebracht in leegstaande winkelpanden. Er wordt verwacht dat ze zo'n vier maanden openblijven. Blokker werkt tevens aan een website waarop het aanbod van die outletwinkels wordt getoond. Maar online kopen kan niet. "Omdat we de producten al met een grote korting aanbieden, is voor de verzendingskosten geen ruimte meer", aldus nog Voets.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN