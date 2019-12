Exclusief voor abonnees Blokkende studenten welkom in coworkingplekken van Regus 13 december 2019

Vanaf maandag 16 december zijn blokkende studenten gratis welkom in de coworkingplekken van Regus. In Leuven kunnen studenten terecht in het Regus Express center aan het station. Naast een leuke studieplek, krijg je er ook gratis WiFi, koffie, water en thee aangeboden.

