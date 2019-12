Exclusief voor abonnees Blokkende student thuis overvallen en meegesleurd naar bank 31 december 2019

00u00 0

Een student die thuis in Maasmechelen zat te blokken is overvallen door twee mannen. Vrijdagavond belden ze aan bij de 22-jarige Cedric en richtten ze een pistool op hem. "Ze sloegen op mijn hoofd en vroegen om geld", vertelt hij. Toen ze dat niet vonden, wilden ze naar een bankautomaat gaan. "Ze wisten niet hoe ze me moesten blinddoeken en gebruikten dan maar een handdoek uit de badkamer. Ze duwden me op de achterbank van mijn auto en zo trokken we naar een bank." Nadat ze Cedrics rekening geplunderd hadden, reden ze weg. "Ik dacht dat ik in mijn koffer in het bos gedumpt zou worden." Na tien minuten stopten de boeven en vluchtten ze weg. Cedric reed naar z'n opa en belde de politie. De daders zijn spoorloos. "Ik was vooral blij dat ze rustig met me zijn omgegaan. Mijn grootste zorg nu is dat ik slaag voor mijn examens", besluit Cedric.

