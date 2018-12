Blokken in de plaats van beats: nachtclubs nodigen studenten uit 28 december 2018

In volle blokperiode een discotheek bezoeken: een topidee voor wie tweede zit ambieert. Of toch niet? Drie nachtclubs - Versuz in Hasselt, Cadran in Luik en Moose Bar in Leuven - verwelkomen vanaf 8 januari studenten die er dag en nacht kunnen blokken in de Red Bull Study Club. De voorbije jaren konden studenten tijdens de examens al terecht in bibliotheken, en werden ook al kerken, kloosters, musea en stadsschouwburgen opengesteld. Maar blokken in een disco: dat is een primeur. Voor één keer krijg je er een oorverdovende stilte, samen met gratis wifi en water. Er is ook een goodiebag met notitieboekjes en er zijn snacks, gezonde dranken en - u raadt het al - Red Bull. Wie de benen wil strekken, kan dat in de 'silent disco', zonder collega-studenten te storen. Vooraf reserveren is niet mogelijk. Wie eerst komt, eerst maalt.

