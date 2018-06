Blok zorgt voor tekort aan jobstudenten 07 juni 2018

00u00 0

Tijdens de blokperiode zien veel bedrijven hun vaste jobstudenten achter de boeken verdwijnen. En dat zorgt voor kopzorgen bij bedrijven die vaak een beroep doen op de flexibele werkkrachten. Uitzendkantoor Deltaworx noteert aan het begin van de blokperiode al 63 procent meer aanvragen in vergelijking met andere periodes. Vooral de horecasector is het slachtoffer van de studentenblok. Zij nemen 9 op de 10 van de aanvragen voor hun rekening. De mooie dagen in de maand mei en juni lokken immers meer klanten naar het terras, terwijl de blok- en examenperiode de noodzakelijke werkkrachten binnenhoudt. Volgens Jeroen Poels, CEO van Delta Worx, vallen bedrijven steeds vaker terug op jobstudenten. "Ze kunnen flexibel worden ingezet en zijn bovendien goedkoper. Zeker in de horeca is dat een grote troef. Tijdens de blok vervaagt die flexibiliteit uiteraard voor een stuk." (YDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN