Blogger mag niks meer posten over Dutroux of zijn advocaat 19 februari 2018

Een Brusselse blogger mag geen commentaar meer geven op Marc Dutroux of op zijn advocaat Bruno Dayez. Dat is één van de voorwaarden waaronder Cédric Z. is vrijgelaten. Z. werd vrijdagavond opgepakt nadat hij een video online had geplaatst waarin hij het boek van Bruno Dayez verbrandde. In dat boek pleit Dayez ervoor om Dutroux ten laatste in 2021 te laten vrijkomen. Dat was blijkbaar niet naar de zin van blogger Z., die naast de boekverbranding ook duidelijk maakte dat er mogelijk nog daden kunnen volgen, met name tegen Dayez. Hij riep de bevolking op om in opstand te komen "in naam van de slachtoffers van dit monster". Z. is in verdenking gesteld voor "bedreigingen met een criminele aanslag". De blogger heeft begin september ook al eens een manifestatie georganiseerd voor het bureau van de advocaat in Schaarbeek. (WHW)

