Bloesemtocht steunt vzw de Stortkinderen 07 april 2018

Op zondag 15 april staat in Linter de jaarlijkse Bloesemtocht op de planning. Fietsers kunnen starten tussen 9 uur en 12 uur, wandelaars doorlopend vanaf 9 uur. Afspraak aan de Sint-Truidensesteenweg 89. Vanaf 12 uur ben je daar ook welkom voor 'Culinair', een initiatief waarbij vrijwilligers pizza's bakken in authentieke kleiovens. Je kan er ook genieten van barbecue, tapas, streekbieren en een dessertenbuffet. In het bloesemwinkeltje aan de kassa kan je een bloesempraline kopen, gecreëerd door de lokale chocolatier Fond'Ann de Lucse. De opbrengst van de Bloesemtocht gaat naar vzw de Stortkinderen, die Cambodjaanse kinderen een betere toekomst wil bieden. (VDT)