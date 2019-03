Exclusief voor abonnees Bloesems zijn er vroeg bij dit jaar 26 maart 2019

Haspengouw heeft de eerste bloesems verwelkomd. Die zijn er tien dagen vroeger dan verwacht, met dank aan de 'winterhittegolf' in februari. De eerste bloesems ontluiken aan wilde en vroegsoortige kersenbomen. Met een fiets- of wandeltocht door de streek wacht je wel best nog even: pas in het eerste weekend van april komen de bloesems op kruissnelheid. (DSS)

