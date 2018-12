Bloemiste krijgt drie jaar cel voor oplichting 13 december 2018

Een 48-jarige bloemiste uit het West-Vlaamse Izegem heeft drie jaar cel gekregen voor de oplichting van zeven zakenmannen. Claudia B. startte in 2010 na haar scheiding een relatie met een Knokse ondernemer. Haar voormalige bloemenzaak in Antwerpen wilde ze verderzetten aan de Azurenkust. Ze overtuigde haar partner om fors te investeren in haar firma. Ook zes andere rijke zakenlui overhaalde de vrouw om geld te pompen in haar zaak. In vijf jaar tijd troggelde ze hen in totaal 1,3 miljoen euro af. Ze beloofde de zakenmannen mooie winsten, maar hun geld zagen ze nooit terug, waarop B. verdween. Dit voorjaar kon ze uiteindelijk in de boeien geslagen worden in Nederland. (SDVO)