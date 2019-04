Exclusief voor abonnees Bloemetjes op plek waar motorrijder overleed 11 april 2019

Vrienden en familie hebben bloemen gelegd op de kruising van de Haachtsesteenweg en de Hickaertstraat in Kampenhout. Dat is de plaats waar de 37-jarige F.B. uit Kortenberg vorige week donderdag om het leven kwam. F.B. was op weg met zijn motor van Kampenhout-Sas naar Brussel toen hij werd aangereden door een 84-jarige automobiliste die de Hinckaertstraat wilde inslaan. De man kwam zwaar ten val en overleed later aan zijn verwondingen.

