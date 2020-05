Exclusief voor abonnees Bloemenverkopers beraden zich over gerechtelijke stappen 07 mei 2020

What a difference a day makes. De Veiligheidsraad versoepelt de regels voor sociale contacten vanaf zondag - Moederdag - maar de bloemenwinkels blijven wel gesloten tot... maandag. "Dit komt keihard aan", zegt Koen Van Malderen van koepelorganisatie KUFB. "De moeders krijgen bezoek, maar hun kinderen mogen geen bloemen meenemen. Of tenminste niet uit onze winkels. Ze mogen wel een bosje kopen in de supermarkt of er in het tankstation één uit de emmer halen - boeketten die potverdorie al tien klanten in hun handen gehad hebben. Wie begrijpt dit?" Van Malderen beraadt zich over gerechtelijke stappen, "om een compensatie te krijgen voor deze oneerlijke concurrentie".

