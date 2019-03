Bloemen en tranen op luchthaven 23 maart 2019

00u00 0

Op de luchthaven van Zaventem stond gisteren om klokslag 9.30 uur alles even stil, ter herdenking van de aanslag van drie jaar geleden. De namen van de zestien dodelijke slachtoffers werden er voorgelezen en er werd één minuut stilte gehouden. Ook in Brussel werd 22 maart 2016 herdacht. In metrostation Maalbeek werden de namen van de zestien mensen die er omkwamen, aangebracht op de muur naast het herdenkingskunstwerk. Twee overlevenden namen het woord. "We moeten strijden voor een samenleving die meer tolerant is", klonk het.

