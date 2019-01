Bloeit Jungels helemaal open? 09 januari 2019

Bob Jungels (26) maakt het zichzelf niet gemakkelijk. Vorig jaar won de Luxemburger met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste klassieker, maar net nu hij gelanceerd lijkt, slaat hij een heel andere weg in. "In 2019 kies ik voor de Vlaamse koersen", verrast hij. "Ik heb dat altijd al willen doen. Ik rijd graag over kasseien (in 2012 won hij Parijs-Roubaix voor beloften, red.). Ik begin in de Omloop en doe daarna de rest van de koersen in het noorden: ik hoop zo een plaats af te dwingen in de selectie voor de Ronde van Vlaanderen."

