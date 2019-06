Exclusief voor abonnees Bloedgevers mogen backstage in Werchter 03 juni 2019

Wie bloed wil geven, kan dat op vrijdag 14 juni tijdens Wereldbloeddonorendag in een speciale setting. Twee weken voor Rock Werchter zwiert de organisatie de deuren van het artiestendorp open om bloeddonoren te ontvangen. Wie bloed komt geven, wordt bedankt met een fotomoment, een drankje en snack. De backstageruimte staat daarvoor open tussen 16 en 20 uur. Als je wil weten of je in aanmerking komt als donor, kan je een test doen op de site van het Rode Kruis. (KAR)