Bloeddrukverlagers voorkomen ook dementie 27 juli 2018

Het gebruik van bloeddrukverlagers kan het latere risico op dementie verkleinen. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie die op een internationale alzheimer-conferentie in Chicago is voorgesteld. Het gaat vooral om een intensieve behandeling van hoge bloeddruk op middelbare leeftijd. In Amerika gaan stemmen op om de drempelwaarde waarop patiënten de medicatie wordt voorgeschreven te verlagen. Dat zou het aantal gevallen van dementie met 15% doen dalen.

