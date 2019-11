Exclusief voor abonnees Bloedbad column | Camps 23 november 2019

13 personeelsleden van Lotto-Soudal de deur uit. Voor een wielerploeg is dat een bloedbad. De praatjes van manager Lelangue over functionele herschikking zijn misleiding. Zijn team kent nog steeds de vrijheid van innerlijke rust niet. Er is altijd gedoe en het professionalisme is er een met gaten.

