Bloed geven mag ook na je 71ste 30 november 2018

Wie bloed wil doneren, mag dat binnenkort ook na zijn 71ste. De Kamer heeft unaniem een wetsontwerp goedgekeurd dat de leeftijdsgrens opheft om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven. Volgens de huidige wetgeving mag je donor worden tot je 66ste verjaardag en blijven doneren tot de dag vóór je 71ste verjaardag, op voorwaarde dat de laatste donatie minder dan drie jaar geleden is. Daardoor zouden de komende vijf jaar 8.000 gekende donoren verdwijnen. Door het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) valt de leeftijdsgrens dus weg. Al wie 71 jaar werd, mag blijven doneren, op voorwaarde dat de donor voor het eerst bloed gaf voor zijn 66ste verjaardag en de laatste donatie niet langer dan drie jaar geleden is. De arts van het Rode Kruis zal oordelen tot wanneer iemand bloed mag geven.

HLN