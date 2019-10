Exclusief voor abonnees Blitzstart voor Emond 6 goals na 10 speeldagen 07 oktober 2019

Zijn eerste doelpunt was knap. Perfecte center van Fai, al even perfecte kopbal - via de lat in de bovenhoek. En zijn tweede was een spitsengoal. Uitstekende loopactie en rustig voorbij Bolat getikt. De twee goals van Renaud Emond bezorgden Standard een verdiend punt op de Bosuil. Zes doelpunten in de eerste tien speeldagen. Nooit eerder begon Emond beter aan een seizoen op het hoogste niveau - vorig seizoen deed hij het even goed. Alleen staat hij nu tweede op de topschutterslijst na Mbokani.

