Blingblingbiefstuk kost in Hasselt 'maar' 65 euro 16 januari 2019

00u00 0

Toen de Franse voetballer Franck Ribéry in Dubai 1.200 euro neertelde voor een entrecote met bladgoud, kreeg hij er gratis een golf verontwaardiging bij. Ook in ons land kan je nu terecht voor een 'blingblingsteak', meer bepaald bij Butcher Grill & Bar in Hasselt. De rekening is iets bescheidener: 65 euro. Je krijgt dan ook geen halve kilo goud binnen: de coating, waarvan je overigens niets proeft, is amper 0,0001 millimeter dik. (MAC)

HLN