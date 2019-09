Exclusief voor abonnees Blingbling rond Biebers tanden 27 september 2019

Juwelen met diamanten had hij al, maar tegenwoordig draagt Justin Bieber (25) ook blingbling aan z'n tanden. Het Canadese popidool heeft zichzelf namelijk een grill - een mondstuk dat vooral onder rappers populair is - cadeau gedaan. Het tandaccessoire is bedekt met lavendelkleurige 5 karaats diamanten uit Israël en zou een waarde hebben van ongeveer 22.000 euro. Justin kocht zijn grill bij juwelier Gold Teeth God in Los Angeles.

