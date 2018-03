Blinden en andersvaliden mogen de Everest weer op 08 maart 2018

00u00 0

Blinden en bergbeklimmers met amputaties mogen de Mount Everest weer op. Die waren sinds vorig jaar verboden op de hoogste berg ter wereld, maar daar maakt het hooggerechtshof van Nepal nu weer een einde aan. Mensen weigeren op de Everest druist in tegen de geest van de Nepalese grondwet, klinkt het. Het ministerie van Toerisme voerde de maatregel eind vorig jaar in om het aantal ongevallen te verminderen. Maar dat leidde tot groot protest. Onder anderen Hari Budha Magar, een veteraan van de Britse Gurkha-eenheid, kwam in opstand. Hij was immers van plan om dit jaar als allereerste 'dubbel geamputeerde' de top te bereiken. (BCL)