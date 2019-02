Blinde kandidate uit 'Taboe' op Brusselse CD&V-lijst 23 februari 2019

U herinnert zich de goedlachse Stephanie Van der Beek (26) en haar geleidehond Ness misschien nog uit het één-programma 'Taboe', waarin Philippe Geubels lacht met dingen waar eigenlijk niet mee gelachen mag worden . In mei zal Stephanie, die voor 95 procent blind is, ook op een verkiezingsaffiche prijken. De Schaarbeekse zal als onafhankelijke de vierde plaats innemen op de CD&V-lijst van Bianca Debaets voor het Brussels Parlement. Of ze kans maakt om verkozen te worden? "Ik hoop het", lacht de juriste. CD&V heeft momenteel twee zitjes in het Brussels Parlement. Als de partij een zetel extra kan binnenhalen en huidig staatssecretaris Bianca Debaets opnieuw in de regering komt, is haar broodje gebakken. (ARA)

