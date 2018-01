Blinde gevangenisdirecteur krijgt zelf 4 jaar cel 00u00 0

De blinde ex-directeur van de gevangenis in Wortel is tot een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 effectief, veroordeeld. De 66-jarige Jef B. kwam vier jaar geleden in opspraak nadat verscheidene gedetineerden verklaarden dat ze seksuele handelingen moesten stellen bij de directeur in ruil voor gunsten. Hij beloofde de gedetineerden niet alleen een vervroegde vrijlating, maar gaf hen ook telefoonkaarten in ruil voor seks, of gaf hen de beste jobs in de gevangenis. De voormalige directeur maakte zich volgens het onderzoek 18 jaar lang schuldig aan de aanrandingen. Voor een deel van de tenlasteleggingen werd Jef B. vrijgesproken, maar voor de meeste bewijzen wordt hij schuldig bevonden. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar gevorderd. Advocaat Jef Vermassen grijpt naast de vrijspraak die hij voor zijn cliënt had gevraagd. Hij pleitte tijdens het proces dat het dossier was samengesteld op basis van rancuneuze gedetineerden, maar dat er geen enkel concreet bewijs is. (JVN)

